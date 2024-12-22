В Иране энергетический кризис: сокращенный график, онлайн обучение, закрытые ТЦ

Правительственные учреждения в Иране закрыты или работают по сокращенному графику, школы и колледжи перешли на онлайн обучение из-за энергетического кризиса. Об этом пишет The New York Times.

Кроме этого, автомагистрали и торговые центры погрузились в темноту, а промышленные предприятия были обесточены, что привело к почти полной остановке производства.

Издание отмечает, что, хотя Иран имеет одни из крупнейших запасов природного газа и сырой нефти в мире, он переживает полномасштабный энергетический кризис, который можно объяснить годами санкций, неэффективным управлением, старением инфраструктуры, расточительным потреблением - и целенаправленными атаками Израиля.

Хотя Иран годами борется с проблемами своей инфраструктуры, президент предупредил, что проблема достигла критической точки.

Большую часть прошлой недели страна была фактически выключена в целях экономии энергии. В то время как рядовые иранцы возмущались, а промышленные лидеры предупреждали, что связанные с этим убытки составляют десятки миллиардов долларов.

Официальные лица заявили, что дефицит газа, необходимого для функционирования страны, составляет около 350 миллионов кубометров в день, и поскольку температура упала, а спрос на него резко возрос, чиновники были вынуждены прибегнуть к крайним мерам, чтобы дозировать газ.

Правительство оказалось перед двумя суровыми выборами. Либо прекратить подачу газа в жилые дома, либо прекратить поставки на электростанции, которые производят электроэнергию. Правительство выбрало последний вариант, поскольку отключение газа в жилых домах представляло бы серьезную угрозу безопасности и перекрыло бы основной источник тепла для большинства иранцев.

К 20 декабря 17 электростанций были полностью выведены из строя, а остальные работали лишь частично.

Государственная энергетическая компания Tavanir предупредила о массовых отключениях электроэнергии, которые могут длиться несколько дней или недель.