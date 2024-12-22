Последнее обновление: 22.12.2024 11:51

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Беларусь восстановили

Поступление нефти из России по трубопроводу «Дружбе» возобновлено. Об этом пишут госСМИ со ссылкой на ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» 19 декабря была остановлена из-за технических проблем.

В концерне «Белнефтехим» накануне, 20 декабря, информировали, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы смогли продолжить стабильную работу за счет созданных запасов углеводородного сырья, обеспечивая отгрузки нефтепродуктов в полном объеме как на внутренний рынок, так и на экспорт.

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