Треть российских МФО работает в убыток – ЦБ РФ

Совокупная прибыль российских микрофинансовых компаний в III квартале 2024 года продолжила снижаться несмотря на адаптацию отрасли к регуляторным изменениям и составила 36 млрд рублей, что на 8% ниже, чем годом ранее. Об этом говорится в обзоре Банка России о ключевых показателях микрофинансовых институтов.

Основная причина - более быстрый рост издержек компаний в сравнении с доходами. По сравнению с показателем за 9 месяцев 2023 года чистая прибыль сократилась у 52% компаний, отмечает ЦБ. Показатель ROE в целом по рынку снизился за квартал с 22,1% до 21,0%, а его медианное значение - с 2,9% до 2,5%.

Доля убыточных организаций в III квартале составила 34%. Это способствует усилению концентрации отрасли, доля топ-20 крупнейших МФО по объему активов увеличивается с IV квартала 2022 года и достигла 57%, говорится в обзоре.

Доходы от дополнительных направлений деятельности (например, от продажи страховых продуктов, расширенных пакетов обслуживания, телемедицины) по итогам 9 месяцев составили 24% от доходов отрасли. При этом у 50% компаний непрофильные направления деятельности формируют более 10% всей выручки.

При этом навязывание дополнительных услуг редко является причиной жалоб клиентов МФО. В структуре жалоб на МФО доля обращений по этой причине продолжила снижаться и составила 5,1% против 9,8% годом ранее, количество обоснованных жалоб оставалось небольшим, отмечает регулятор.