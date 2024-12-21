В ряде секторов экономики РФ появились признаки охлаждения - ЦБ

Ситуация в экономике начинает постепенно меняться, компании оптимизируют свои инвестиционные программы, планы по заимствованиям, в ряде секторов появились признаки охлаждения. Об этом заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ. "В октябре и ноябре экономическая активность оставалась высокой. Ее поддерживал рост внутреннего спроса, в том числе потребительского. Во многом это результат накопленных эффектов бюджетного стимула, высокой кредитной активности в предыдущие месяцы и возросших доходов населения", - отметила Набиуллина, которую цитируют росСМИ.

По ее словам, оперативные индикаторы "указывают на то, что ситуация постепенно меняется, в частности компании формируют более умеренные производственные планы, переносят сроки реализации и больше внимания уделяют приоритизации инвестиционных проектов, а также снижают планы по заимствованиям на следующий год".

"По данным наших территориальных подразделений, есть признаки охлаждения в строительной, угледобывающей и металлургической отраслях", - сказала глава ЦБ.

Кроме того, появились предприятия, которые снизили спрос на рабочую силу.

"В результате этого усиливается переток сотрудников из одних отраслей в другие, где по-прежнему есть значительный дефицит трудовых ресурсов. Этот процесс ведет к ослаблению давления на рынке труда", - отметила она.

Некоторое охлаждение спроса - результат ранее принятых регулятором мер, оно позволило в декабре принять решение не повышать ставку, прокомментировал итоги совета директоров ЦБ глава Минфина Антон Силуанов.

"Центральный банк не просто же повышал ставку (на трех предыдущих заседаниях). Речь шла о том, чтобы чуть подохладить спрос, и это повлияло бы на инфляцию. Сейчас видно, что спрос охлаждается, темпы потребительского кредитования еще и раньше снижались, а сейчас мы видим, и корпоративное кредитование тоже притормаживает. Это сигнал для Центрального банка, что меры сработали. И Центральный банк не стал ужесточать денежно-кредитную политику. Вот, собственно, в этом и суть сегодняшнего решения", - пояснил Силуанов.