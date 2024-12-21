Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 19 беспилотников

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за прошедшую ночь 19 беспилотников.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых девять сбиты над территорией Белгородской области, пять - над территорией Воронежской области, три - над акваторией Черного моря и по одному - над территориями Курской области и Краснодарского края ", - говорится в краткой утренней сводке.

Между тем восемь прилетов беспилотников зафиксировано в Казани, в том числе шесть атак пришлись на жилые дома, передает ТАСС со ссылкой на власти.

По предварительной информации, погибших и пострадавших после атак дронов нет.

Дроны врезались в ЖК «Лазурные небеса» на проспекте Камалеева (это самое высокое здание в городе, отмечает канал «Осторожно, новости»), в ЖК «Манхэттен» на Оренбургском тракте и в жилую пятиэтажку на улице Клары Цеткин. К «Лазурным небесам» приехал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Позднее стало известно, что власти Татарстана отменили все массовые мероприятия на ближайшие два дня из-за атаки БПЛА.

«По решению раиса Республики Татарстан в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня (суббота, воскресенье) в республике отменены все массовые мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.

Мэрия Казани ранее сообщила, что из-за атаки дронов была проведена выборочная эвакуация в школах.

В свою очередь Минобороны России утверждает, что в Казани были уничтожены дежурными средствами ПВО три украинских беспилотника, «еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ».

Минобороны России уточнило, что украинские дроны атаковали Казань с 7:40 до 9:20.