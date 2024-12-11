Последнее обновление: 11.12.2024 18:00

После атак ночью на Таганрог и Брянск повреждены промышленные объекты

Промышленные объекты повреждены после атак на Таганрог и Брянск в ночь на 11 декабря.

В Таганроге в ночь на 11 декабря прогремели взрывы, позднее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие, а на его парковке сгорело 14 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Жители 27 многоквартирных домов в Таганроге остались без теплоснабжения из-за повреждения котельной, сообщила в Telegram-канале мэр города Светлана Камбулова.

В свою очередь местные паблики пишут о прилете по Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу. Также сообщается о повреждениях котельной и около 30 автомобилей.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали Брянскую область, в результате чего произошло "возгорание производственного объекта", заявил глава региона Александр Богомаз.

По данным Telegram-канала Astra, под удар попал наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень в 20 км от Брянска.

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