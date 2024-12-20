Центробанк Бразилии вкинул $17 млрд резервов, чтобы поднять реал

Бразильские рынки подскочили в конце недели на фоне чрезвычайных шагов центрального банка, направленных на сдерживание распродажи валюты, которая распространялась на рынках страны. Об этом пишет Bloomberg.

В пятницу реал вырос на 1,4%, компенсировав недельные потери, после того как политики заявили, что они снова вмешаются в ситуацию, проведя спотовую продажу и аукцион по предоставлению кредитных линий на общую сумму $7 млрд.

Центральный банк осуществлял интервенции почти ежедневно в течение последней недели, продав 8 миллиардов долларов на спотовых аукционах только в четверг, что стало самой большой ежедневной продажей долларов по меньшей мере с 1999 года. Сейчас они потратили около $17 млрд на спотовые продажи.

Эти шаги помогли остановить темпы падения, хотя реальный реал все еще падает на 20% в этом году, что является худшим показателем для основной валюты в мире.

Годовой бюджетный дефицит Бразилии составляет 10% - намного больше, чем во времена первой администрации левого президента Луиса Инасио Лулы да Силвы. На этой неделе Конгресс проголосовал за пакет сокращения расходов, но с изменениями, которые могут уменьшить его влияние на государственные счета.