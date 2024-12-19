Последнее обновление: 19.12.2024 14:58

Торговая война между США и Европой будет выгодна только Китаю - глава дипломатии ЕС

Если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные им ранее пошлины на продукцию ЕС, то выгоду это принесет только Китаю. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"В торговых войнах не бывает победителей. Это очевидно. <...> Если у США и ЕС начнется торговая война, то смеяться от этого будет Китай", - заявила Каллас журналистам перед встречей глав стран ЕС.

По ее словам, США и ЕС должны держаться вместе, если Вашингтон намерен эффективно противостоять Пекину.

Трамп неоднократно заявлял о намерении ввести пошлины на поставляемую в США продукцию, в том числе из ЕС, Канады, Мексики и Китая.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование