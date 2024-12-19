Торговая война между США и Европой будет выгодна только Китаю - глава дипломатии ЕС

Если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные им ранее пошлины на продукцию ЕС, то выгоду это принесет только Китаю. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"В торговых войнах не бывает победителей. Это очевидно. <...> Если у США и ЕС начнется торговая война, то смеяться от этого будет Китай", - заявила Каллас журналистам перед встречей глав стран ЕС.

По ее словам, США и ЕС должны держаться вместе, если Вашингтон намерен эффективно противостоять Пекину.

Трамп неоднократно заявлял о намерении ввести пошлины на поставляемую в США продукцию, в том числе из ЕС, Канады, Мексики и Китая.