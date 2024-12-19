Польша ввела санкции в отношении трех поставщиков азотных удобрений из Беларуси

Польша ввела санкции в отношении трех компаний, поставляющих азотные удобрения из Беларуси. Соответствующая запись внесена в "Список лиц и предприятий, находящихся под санкциями", размещенный на сайте Министерства внутренних дел Польши.

В списке фигурируют зарегистрированные в Минске компании "Техноспецтрейдинг Экспорт" и "Техноспецтрейдинг", а также LLC World Chem Trading Co., зарегистрированная в Дубае (ОАЭ).

В обосновании к включению этих компаний в рестрикционный список говорится, что каждая из них, "приобретая продукцию "Гродно Азота" (прямо или косвенно) и затем экспортируя ее, нарушает санкционные ограничения, включающие запрет на ввоз и вывоз белорусской продукции от подсанкционных субъектов независимо от страны, компании или иных посреднических обстоятельств".

МВД Польши подчеркивает, что "Гродно Азот", "одно из двух крупнейших химических предприятий Белоруссии и ключевой игрок региона по производству азотных удобрений", было внесено в санкционный список Евросоюза в декабре 2021 года, экспорт ее продукции в Польшу прекращен, после чего ввозить ее в страну стали другие компании.

Как сообщалось, ранее аналогичные меры Польша приняла в отношении поставщика азотных удобрений "НФТ", зарегистрированного в Гродненской области.

Ограничительные меры включают, помимо запрета поставок, заморозку всех средств и экономических ресурсов компании на территории Польши, исключение из государственных закупок или конкурсных процедур и прочие меры.

Польские санкции также действуют в отношении нефтетрейдера Beloil Polska, МТЗ и его сбытовой структуры Belarus Traktor, польского предприятия Минского автозавода MAZ Auto Poland, "Мозырьсоли" и ряда других компаний.