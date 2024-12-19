Последнее обновление: 19.12.2024 14:58

Глава ФРС не поддержал создание биткоин-резерва США

Председатель ФРС США Джером Пауэлл дал понять, что ведомство не заинтересовано в создании национального биткоин-резерва.

ФРС 18 декабря объявила о снижении ключевой ставки на 25 б. п., до 4,25-4,5% годовых.

На пресс-конференции Нил Ирвин из Axios спросил Пауэлла, видит ли он «какую-либо ценность или выгоду» в создании правительством стратегического резерва в первой криптовалюте.

«Как вы знаете, мы не имеем права владеть биткоином. Федеральный резервный банк говорит, чем мы можем владеть, и мы не ищем изменений в законодательстве. Это то, что решает Конгресс, но мы в этом не заинтересованы», - сказал Пауэлл.

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