Последнее обновление: 19.12.2024 14:58

Семья Порш-Пиех требует закрытия заводов Volkswagen в Германии

Семья Порше-Пиех, которая контролирует акционеров Volkswagen, все больше обеспокоена отсутствием прогресса в реструктуризации немецкого автопроизводителя и настаивает на закрытии нескольких немецких заводов. Об этом сообщает Financial Times.

Семья, которая контролирует Porsche SE и через нее владеет 31,9% акций Volkswagen, четко дала понять, что для достижения долгосрочной конкурентоспособности необходимо реструктуризировать бизнес.

По оценкам LSEG, дивиденды Volkswagen, один из важнейших источников денежных поступлений для Porsche SE, снизятся до €6,75 с €9 в прошлом году.

На прошлой неделе Porsche SE предупредила, что может снизить стоимость своей доли в крупнейшем автопроизводителе Европы до €20 млрд ($20,99 млрд).



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