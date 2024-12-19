Семья Порш-Пиех требует закрытия заводов Volkswagen в Германии

Семья Порше-Пиех, которая контролирует акционеров Volkswagen, все больше обеспокоена отсутствием прогресса в реструктуризации немецкого автопроизводителя и настаивает на закрытии нескольких немецких заводов. Об этом сообщает Financial Times.

Семья, которая контролирует Porsche SE и через нее владеет 31,9% акций Volkswagen, четко дала понять, что для достижения долгосрочной конкурентоспособности необходимо реструктуризировать бизнес.

По оценкам LSEG, дивиденды Volkswagen, один из важнейших источников денежных поступлений для Porsche SE, снизятся до €6,75 с €9 в прошлом году.

На прошлой неделе Porsche SE предупредила, что может снизить стоимость своей доли в крупнейшем автопроизводителе Европы до €20 млрд ($20,99 млрд).