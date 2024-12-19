Парламент Франции на фоне политического кризиса принял временный бюджет

Парламент Франции окончательно принял временный бюджет, который должен обеспечить непрерывность функционирования всех госструктур, пока будут продолжаться политические баталии вокруг полноценного бюджета на 2025 год. Об этом сообщает BFMTV.

В среду 18 декабря парламент окончательно утвердил спецзакон о временном бюджете после того, как его единодушно поддержал Сенат. Голосование Национальной ассамблеи состоялось в понедельник.

Специальный законопроект экстренно внесли после того, как парламент отправил в отставку предыдущее правительство Мишеля Барнье - чтобы обеспечить непрерывность функционирования всех государственных структур с 1 января, если принятие полноценного бюджета на 2025 год затянется.

Именно конфликт вокруг бюджета стал основной причиной отставки правительства Барнье (подробно об этом - в статье "Франция без премьера и без бюджета")

Теперь во Франции продолжается перезагрузка правительства после того, как Макрон выбрал на замену Барнье 73-летнего Франсуа Байру.