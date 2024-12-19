Последнее обновление: 19.12.2024 14:58

Украинские дроны ударили по российскому НПЗ в Новошахтинске

На нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске в Ростовской области в результате налета украинских дронов вспыхнул пожар. Об этом сообщают ростовские Telegram-каналы, публикуя видео пожара, снятые местными жителями.

Между тем врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил факт налета украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске и пожара на заводе.

«В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется», - написал чиновник в Telegram-канале.

Позднее появилось его сообщение о том, что украинские военные в ночь на четверг атаковали несколько целей в области более чем тремя десятками беспилотников и тремя ракетами. Упавшими обломками дрона ранен один человек.

По информации Юрия Слюсаря, ПВО отбивала налеты дронов и ракет в Ростове-на-Дону, а также в городах Батайск (пригород Ростова), Таганрог, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск.

«Большая часть воздушных целей была нейтрализована. Но как уже сообщал, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. С огнем сейчас продолжают бороться пожарные», - написал Слюсарь.

Ростовские новостные Telegram-каналы пишут, что местные жители насчитали несколько десятков взрывов в районе Новошахтинского НПЗ — вероятно, это были и взрывы российских зенитных ракет, и взрывы попавших в цель дронов.

Новошахтинский НПЗ — единственный нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, украинские дроны атаковали его уже минимум три раза: в марте, июне и сентябре этого года.

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