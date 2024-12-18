Последнее обновление: 18.12.2024 18:00

В Казахстане будут производить оливковое масло

В Казахстане планируют запустить завод по переработке оливок и производству оливкового масла. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны.

Согласно информации, в 2023 году казахстанскими компаниями ТОО QVM Technology, Ordabasy Group и «Ервира» совместно с грузинской компанией Olive Georgia было подписано соглашение об экспериментальной посадке саженцев оливковых деревьев в Жетысуской, Туркестанской и Мангистауской областях.

«Были посажены первые 6080 саженцев. Предварительно 99,7% саженцев продемонстрировали хороший уровень выживаемости. Урожай планируется собрать через 5 лет. Весной 2024 года были высажены саженцы из Испании и Турции. До конца 2025 года казахстанскими компаниями планируется посадить саженцы оливковых деревьев на площади 1000 га», - говорится в сообщении.

Предусматривается научное сопровождение проекта: под руководством профессора испанского университета Кордовы Пабло Морелло будет осуществляться сбор и анализ почвы, климатических и метеорологических данных.

ТОО QVM Technology планирует запустить завод по переработке оливок и производству оливкового масла к 2030 году.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование