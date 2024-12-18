Автодилеры ожидают ухода ряда китайских брендов из России

В 2025 году часть китайских марок с минимальной клиентской базой покинет рынок России в силу невостребованности. Также сдерживающим фактором для развития станет переизбыточность однотипных моделей. Такое мнение агентству «Автостат» высказал коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

По его словам, в этой ситуации сильные позиции будут иметь бренды с качественным маркетингом, программами стимулирования спроса и инвестиционными вливаниями.

«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода – низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды, - прокомментировал директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов. - При этом мы можем говорить про однотипность китайских автомобилей, потому что это, по сути, есть группы Chery, Geely, Great Wall и Changan. Они делают похожие автомобили с похожими технологиями, ценой и дизайном. Плюс-минус они все в одном ценовом сегменте, поэтому в ценовой категории до 2-3 млн рублей очень упорная борьба между ними. При этом явных конкурентных преимуществ у того или иного бренда на данный момент нет. В то же время не думаю, что сократится модельный ряд в России: он останется, но добавится еще премиум-сегмент».

В свою очередь генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что вряд ли кто-то из больших игроков покинет российский рынок в следующем году. Небольшие игроки с объемами продаж менее 3 тысяч автомобилей в год, конечно, будут под давлением текущей ситуации. С одной стороны, производители будут ограниченно предоставлять дополнительные преференции при покупке, так как объем продаж небольшой, а с другой стороны – маркетинговые возможности при таких объемах существенно снижены. Поэтому часть брендов будет либо в состоянии заморозки до лучших времен, либо временно прекратит операционную деятельность в нашей стране.