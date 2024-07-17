Последнее обновление: 17.07.2024 16:51

Российский АвтоВАЗ собирается перейти на китайские двигатели

АвтоВАЗ ведет переговоры с китайским производителем Haval о поставках двигателей. Об этом сообщают российские медиа.

В частности, АвтоВАЗ и Haval ведут переговоры о турбомоторе GW4B15A объемом 1,5 литра мощностью 143 лошадиных сил.

При поиске партнера для сотрудничества выбор компании пал на Haval, поскольку компания имеет производство полного цикла в российском городе Тула и не слишком опасается возможных санкций.

Первой моделью, которая получит китайский мотор, может стать кроссовер на базе Lada Vesta. Ожидается, что машины новой модели поступят в продажу в начале 2026 года.

Между тем компания ответила, что это "странные слухи, которые мы не комментируем".



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