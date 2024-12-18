Последнее обновление: 18.12.2024 18:00

В Беларуси из-за непогоды пострадали шесть населенных пунктов

В Беларуси из-за непогоды пострадали шесть населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«По оперативным данным, 17 декабря из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с пострадали 6 населенных пунктов в Слуцком и Столбцовском районах Минской области. Повреждены кровли 1 жилого дома и 8 сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 6 случаев падения деревьев в Брестской (2), Гомельской (1) и Минской (3) областях. Упавшим деревом поврежден 1 автомобиль в Минской области», - говорится в сообщении.

Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

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