МЧС Беларуси предупреждает о факторах опасности в грозу и сильный дождь 3 июля

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Беларуси предупреждает граждан о факторах опасности в грозу и сильный дождь.

«Сегодня, 3 июля, местами по республики ожидаются грозы и сильные дожди. Факторы опасности: перебои и/или отключение энергоснабжения, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, повреждение линий электропередачи, обрушение оврагов, образование оползней, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения, возникновение природных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях», - говорится в сообщении ведомства.

Сегодня, согласно прогнозу погоды, ожидается переменная облачность. В восточных районах страны пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха +19 +24°С.