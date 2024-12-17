Американские аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление доллара США, даже до уровня паритета с евро (то есть 1:1), несмотря на то что новоизбранный президент США Дональд Трамп выступает за более слабый доллар. Об этом пишет Financial Times.

Трамп давно придерживается мнения, что сильный доллар создает чрезмерное давление на экономику США. Он считает это "огромным бременем" для американских компаний, которые пытаются продавать свою продукцию за рубеж.

Однако опрошенные газетой эксперты и инвесторы, среди которых Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS, скептически относятся к возможности Трампа девальвировать доллар. Его собственная политика (налоговые сокращения, высокие тарифы на импорт) может привести к инфляции и удержанию высоких процентных ставок Федеральной резервной системой, что сделает доллар еще более привлекательным для иностранного капитала и усилит его курс.

Отмечается, что Deutsche Bank даже ожидает достижения паритета с евро в 2025 году.

Доллар уже укрепился на 6,1% с начала октября, показав самый сильный квартал с 2022 года. Это связано с тем, что рынок начал делать ставку на победу кандидата от Республиканской партии и внедрение его планов по торговым тарифам и налоговым сокращениям.

Хотя аналитики отмечают, что рынок уже учел значительное влияние президентства Трампа, мало кто считает, что это признак окончания ралли или риторика республиканцев приведет к снижению курса валюты.

"Он может попытаться повлиять на доллар. Но, в конце концов, фундаментальные факторы обычно побеждают", - сказал Эрик Виноград, главный экономист AllianceBernstein.