Последнее обновление: 17.12.2024 15:45

В Украине будут собирать японские пикапы по технологии крупноузловой сборки

В Украине запустят проект по изготовлению японских пикапов по технологии крупноузловой сборки (SKD). Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Совместно с украинскими партнерами японская компания планирует начать производство пикапов по технологии крупноузловой сборки, а в будущем планируют перейти к мелкоузловому производству (CKD)", – отметила Свириденко.

Она добавила, что в настоящее время в Украине работает более 40 ключевых японских компаний.

"У Украины есть многолетняя производственная и инженерная традиция, значительный парк современного оборудования, что делает украинские промышленные предприятия перспективными партнерами по производственной кооперации с японскими компаниями", – подчеркнула Свириденко,которую цитируют украинские медиа.

По ее словам, сейчас для инвесторов доступно страхование от военных рисков от американского агентства по финансированию международного развития DFC, многостороннего агентства по гарантиям инвестиций MIGA, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), иностранных экспортно-кредитных агентств и украинской ЭКА.

"Япония выделила примерно €1,25 млрд по инициативе NEXI, обеспечив надежную финансовую поддержку для японских компаний, готовых инвестировать и работать на украинском рынке", – резюмировала министр.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование