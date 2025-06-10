Apple представила самое крупное обновление интерфейса iOS

Компания Apple представила новый дизайн iOS 26 под названием Liquid Glass. Об этом сообщает специализированный американский сайт The Verge.

Согласно информации, масштабное обновление интерфейса включает основные операционные системы Apple – iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 и tvOS 26.

Кроме изменения вида, новый дизайн означает новые функции. Часы на экране блокировки можно растягивать чуть ли не на весь дисплей. приложение «Камера» имеет более упрощенный интерфейс — многие элементы управления теперь скрыты, чтобы сделать его чище. Веб-страницы в Safari имеют больше места для воспроизведения, а панель вкладок плавает над контентом.

Apple добавляет улучшения в приложение телефона. Среди них - фильтрация звонков, включая ответ на откуда от имени пользователя и функция поддержки связи пока пользователь отсутствует.

Сообщения также претерпели изменения. Теперь фон можно настраивать — Apple будет предлагать варианты, но также можно добавлять собственные фотографии или изображения, сгенерированные функцией Image Playground. В сообщениях можно создавать опросы, а Apple Intelligence сможет предложить, где это уместно сделать. Групповые чаты получат индикаторы набора текста.

Для создания новых эмодзи Apple позволила объединить два эмодзи с помощью Genmoji, вместе с уже имеющейся генерацией по текстовому описанию. Image Playground получит функцию создания изображений с помощью ChatGPT от OpenAI.

Apple Music получает перевод и произношение текстов песен. Новая функция AutoMix позволит переключать песни с одной на другую, как диджей. Также можно закреплять любимых исполнителей и списки воспроизведения в верхней части программы.

Карты Apple смогут изучать и предлагать маршруты пользователя. Программа будет присылать оповещения о пробках или других задержках на выбранном пути. Улучшится работа с посещенными местами, ими можно будет делиться с друзьями.

Новое приложение «Игры» позволит контролировать библиотеку загруженных игр из App Store и просматривать Apple Arcade. На вкладке «Играть вместе» отображается, во что играют ваши друзья, а также таблицы лидеров соревнований между ними.

Новая функция Visual Intelligence позволит использовать ИИ, чтобы узнать больше о содержании на экране iPhone. В демонстрации Apple показала пример поиска куртки на фотографии в приложении социальной сети — с использованием визуального поиска она была найдена в Google. Также можно будет спросить ChatGPT о чем-то на экране.

Среди других интересных функций — перевод сообщений и разговоров. В то же время большое обновление Siri Apple, похоже, отложила на потом. обновление iOS 26 получат iPhone 11, iPhone SE 2 и более новые устройства.