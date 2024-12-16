Рост промпроизводства в Беларуси за 11 месяцев замедлился до 5,5%

В январе-ноябре 2024 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 184,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,5% к январю-ноябрю 2023 г.

Таким образом, замедление роста промпроизводства наблюдается четвертый месяц.

Как сообщает Белстат, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4%, в обрабатывающей промышленности – на 5,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 6,5%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,2%.