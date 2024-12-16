Минфин Беларуси разместит 5-летние долларовые гособлигации с открытым объемом

Министерство финансов Беларуси 18 декабря разместит на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) номинированные в долларах США гособлигации 329-го выпуска.

Как сообщается на сайте ведомства, номинальная стоимость одной облигации составляет $1 тыс., объем выпуска - открытый (устанавливается Минфином после проведения аукциона), срок обращения - 1822 дня, дата погашения - 14 декабря 2029 года.

Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения бумаг в ходе аукциона. Предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов - ежегодно 18 июня и 18 декабря.

"Досрочный выкуп облигаций осуществляется по инициативе владельцев или по инициативе министерства финансов с согласия владельцев на основании решения о досрочном выкупе", - говорится в сообщении.