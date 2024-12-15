Южная Корея обещает сохранить стабильность рынков после импичмента президенту

Министерство финансов Южной Кореи пообещало в воскресенье продолжать быстро внедрять меры по стабилизации рынка, необходимые для поддержки экономики после того, как президенту Юн Сук Ёлу был объявлен импичмент. Об этом сообщает Reuters.

Минфин Южной Кореи заявил, что будет активно общаться с парламентом для поддержания стабильности экономики, добавив, что планирует объявить свой двухлетний план политики до конца этого года.

Лидер главной оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён призвал создать Национальный совет стабильности с участием правительства и парламента для обсуждения вопросов финансов, экономики и жизнедеятельности населения.

Банк Кореи заявил, что вместе с правительством будет использовать все имеющиеся политические инструменты, чтобы отреагировать и предотвратить любую эскалацию волатильности на финансовом и валютном рынках.

Там также заявили, что необходимо более активно реагировать на экономические последствия, чем в прошлые периоды президентских импичментов, из-за усиления вызовов во внешних условиях, таких как рост неопределенности в торговой среде и усиление глобальной конкуренции в ключевых отраслях промышленности.

Финансовый регулятор Южной Кореи заявил, что ожидается стабилизация финансовых рынков, поскольку недавние политические события считаются временными потрясениями, но он расширит фонды стабилизации рынка, если это будет необходимо.