В экономике Китая наблюдается «порочный круг» проблем

Китайская экономика столкнулась с переизбытком мощностей и снижением спроса, из-за чего компании снижают цены, откладывают инвестиции и увольняют сотрудников, что еще больше сдерживает расходы, а покупатели откладывают покупки в ожидании дальнейшего падения цен. Об этом пишет Wall Street Journal, называя происходящее хаосом.

«Это становится порочным кругом», - оценивает Пенелопа Прайм, директор-основатель аналитического Китайского исследовательского центра.

WSJ приводит в пример ситуацию с Shandong Chenming Paper, которая является одним из крупнейших производителей бумаги в Китае. Компания приняла логичное решение для организации, столкнувшейся с переизбытком мощностей: снизила цены, чтобы избавиться от скопившихся запасов продукции и попытаться переждать негативный период, объясняет издание. Однако убытки выросли: в ноябре компания отчиталась о $250 млн накопленной задолженности, из-за чего кредиторы подали в суд, а некоторые банковские счеты заморозили по решению суда. Компания в результате остановила почти три четверти производственных мощностей.

В ноябре стоимость китайской продукции упала на 2,5% по сравнению с ноябрем 2023-го, снижение продолжается 26 месяцев подряд. Дефлятор ВВП, отражающий динамику цен в разных секторах, находится в отрицательной зоне шесть кварталов подряд, это самый продолжительный период с конца 1990-х годов. Индекс потребительских цен выросла в ноябре всего на 0,2% год к году (в США — 2,7%), этот показатель значительно ниже уровня 2%, который считается экспертами нормальным для экономики уровнем.

Как только среди населения укореняются ожидания низких цен, эти настроения сложно изменить, обращает внимание WSJ и приводит в пример Японию: в 1900-х годах лопнувшие пузыри на рынке недвижимости и фондовом рынке заставили японцев и японские компании заняться выплатой долгов, а не инвестициями и увеличением расходов даже в условиях снижения процентных ставок почти до нуля, что привело к почти трем десятилетиям слабого роста экономики и постоянной дефляции.

«Чем дольше продолжается дефляция, тем сильнее она укореняется в ожиданиях людей относительно будущих экономических перспектив. Становится все труднее и труднее использовать макроэкономическое стимулирование», — рассказал Эсвар Прасад, бывший глава китайского подразделения Международного валютного фонда (МВФ). В Японии произошла «рецессия баланса», и Китай сталкивается с той же проблемой, считает экономист исследовательского подразделения японского инвестиционного банка Nomura Securities Ричард Ку.

Власти Китая пообещали принять более решительные меры. Политбюро заявило о намерении проводить более активную фискальную политику и «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику, пообещали повысить внутренний спрос и стабилизировать рынок жилья.

Во время прошлых периодов дефляции Китай шел на радикальные меры: после азиатского финансового кризиса конца 1990-х, когда цены падали 31 месяц подряд, власти приняли суровые решения, в результате которых многие государственные предприятия закрылись или провели массовые увольнения.