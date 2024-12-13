Благосостояние американцев обновило исторический максимум

Чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США на конец сентября составляла $168,8 трлн, увеличившись за три месяца на $4,77 трлн (на 2,9%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС).

Таким образом, показатель обновил исторический максимум.

Цена акций, находящихся во владении американцев, за прошедший квартал выросла на $3,8 трлн, долговых ценных бумаг - почти на $557 млрд. В то же время стоимость принадлежащей домохозяйствам недвижимости упала более чем на $195 млрд.

Совокупный долг домохозяйств и некоммерческих организаций в июле-сентябре составлял $20,9 трлн, что на 3% выше показателя за аналогичный период 2023 года. Задолженность по ипотеке увеличилась на 3,1%, по другим кредитам - на 2,5%.

Долг федерального правительства увеличился на 7,4% (до $30,97 трлн), региональных и местных органов власти - на 4,1% (до $3,37 трлн).

Задолженность нефинансовых компаний повысилась на 3% и достигла $21,6 трлн.

Чистая стоимость активов домохозяйств в третьем квартале относительно того же периода 2023 года повысилась на 11,4%.