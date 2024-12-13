В России продажи BelGee за ноябрь упали на 27,2%

Белорусско-китайский производитель "БелДжи" (BelGee) в ноябре 2024 года продал на российском рынке 3167 новых легковых автомобилей, что на 27,2% меньше, чем в октябре (4352). Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании "АСМ-холдинг" (РФ).

В ноябре, как и месяцем ранее, БелДжи занял 6-е место среди всех представленных в РФ марок этого сегмента авторынка, доля рынка составила 2,7% (2,6%).

Всего за 11 месяцев 2024 года на рынке РФ реализовано 32 617 автомобилей этого производителя.

Продажи в России начались в сентябре 2023 года.