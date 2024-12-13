Совмин внес изменения в порядок создания постоянных и временных зон таможенного контроля

Постановлением Совета министров Nº 674 от 5 декабря 2024 г. внесены изменения в порядок создания постоянных и временных зон таможенного контроля.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси, для владельцев складов временного хранения, таможенных и свободных складов исключена необходимость издания юридическим лицом приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля. Такая зона на территории склада временного хранения, таможенного и свободного склада будет «автоматически» считаться созданной с календарного дня, следующего за днем принятия решения о включении юрлица в соответствующий реестр.

Кроме того, скорректированы сроки оборудования и обозначения постоянной зоны таможенного контроля. В частности, оборудование такой зоны должно быть осуществлено на день обращения субъекта хозяйствования с заявлением о включении в реестр, обозначение - в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о включении юрлица в реестр, но не позднее даты размещения товаров в такой зоне.

Для уполномоченных экономических операторов определен порядок создания постоянной зоны таможенного контроля. Не потребуется дополнительное создание такой зоны на территории УЭО в случае, если она полностью совпадает с территорией склада временного хранения, таможенного склада, свободного склада или свободной таможенной зоны.

Для них установлен срок обозначения постоянной зоны таможенного контроля, созданной на территории УЭО, - в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о включении юридического лица в реестр.

Для владельцев временных зон таможенного контроля определен перечень сведений, подлежащих указанию в мотивированном запросе о создании временной зоны таможенного контроля, а также установлен срок, в течение которого должна быть обозначена временная зона - 10 рабочих дней после издания приказа о создании временной зоны таможенного контроля, но не позднее даты размещения товаров в такой зоне.

Корректировки вступят в силу 8 января 2025 г.