Последнее обновление: 13.12.2024 12:01

Импорт легковых машин в Кыргызстан в 2024 году сократился на 12,5%

Кыргызстан за январь-октябрь 2024 года импортировал 112 тысяч 895 легковых автомобилей на общую сумму 131,1 миллиарда сомов ($1,487 млрд). Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года в страну ввезено 129 тысяч 31 легковое авто. Тогда общая стоимость импорта составила 173,8 миллиарда сомов ($1,978 млрд).

Таким образом, в текущем году объем импорта сократился в количественном отношении на 12,5%; в денежном эквиваленте в сомах — на 24,5%; в долларах США — на 24,8%.

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