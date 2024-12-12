Последнее обновление: 12.12.2024 18:00

Сейм Литвы утвердил программу нового правительства с оборонными расходами 3,5% ВВП

Сейм Литвы утвердил программу нового правительства с оборонными расходами в 3,5% ВВП.

Программа была принята большинством голосов. Ее поддержали 85 членов парламента, против выступили 14, еще 28 воздержались, сообщают литовские СМИ.

Программа правительства предусматривает финансирование оборонной сферы в размере не менее 3,5% ВВП. Особое внимание планируется уделять размещению немецкой военной бригады в Литве в 2027 году, а также укомплектованию, оснащению, созданию резерва оружия и боеприпасов, обучению и оперативной совместимости с союзниками национальной дивизии.

В проекте правительственной программы содержится заверение, что Литва продолжит поддерживать Украину.

"По мере дальнейшего ухудшения геополитической ситуации мы будем и дальше расширять нашу военную помощь Украине с целевым показателем не менее 0,25% от ВВП", - говорится в документе.



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