Правительство Беларуси на 3 месяца ввело лицензирование вывоза картофеля. Соответствующее постановление № 949 подписал 11 декабря 2024 г. премьер-министр Роман Головченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, лицензирование вывоза картофеля введено "в целях обеспечения в межсезонный период внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией в полном объеме".

Вывоз данной продукции вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом

Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Беларуси и потребности страны в ней на момент согласования лицензии.