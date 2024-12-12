Инфляция в Аргентине упала до минимума за четыре года благодаря политике президента

Месячная инфляция в Аргентине замедлилась до 2,4% в ноябре, что является самым низким показателем за последние четыре года, поскольку местные жители начали с осторожностью надеяться, что худший период экономического кризиса может быть позади. Об этом пишет Reuters.

В южноамериканской стране, которая сталкивается с жесткой политикой экономии, введенной президентом-либертарианцем Хавьером Милеем, месячный показатель оказался значительно ниже прогнозируемых 2,8% и ниже 2,7% месяцем ранее.

Отмечается, что годовая 12-месячная инфляция замедлилась до 166% с 193%.

Образование возглавило ежемесячный рост цен, вместе с арендой и коммунальными услугами, табаком и алкоголем. В то же время цены на продукты питания и безалкогольные напитки росли медленнее всего.

Министр экономики Луис Капуто объявил ежемесячный показатель инфляции самым низким с июля 2020 года, добавив, что это приблизило Аргентину к возможности замедлить ежемесячную контролируемую девальвацию песо до 1% с нынешних 2%.

Аргентина, которая выходит из периода крупного экономического кризиса и все еще борется с низким уровнем валютных резервов, контролем за движением капитала и 50% бедности, увидела снижение инфляции благодаря тому, что Милей сократил государственные расходы, чтобы преодолеть глубокий дефицит.