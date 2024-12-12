Bosch может сократить до 10 тыс. рабочих мест

Германская инженерная и технологическая компания Robert Bosch GmbH может сократить до 10 тыс. рабочих мест. Об этом предупредил производственный совет компании.

Bosch является, в частности, производителем автокомпонентов, а автомобильный сектор Германии испытывает проблемы в последнее время.

Профсоюз IG Metall и производственный совет Bosch призвали руководство компании к совместной выработке решений с учетом сложной ситуации на рынке, допустив возможность забастовок в случае провала переговоров, сообщает Dow Jones.

Сокращение персонала может затронуть 8-10 тыс. рабочих мест в Германии, заявил председатель производственного совета Франк Селл на пресс-конференции в среду.

Bosch уже сократила продолжительность рабочего дня примерно 2,5 тыс. сотрудникам, и эта мера может быть расширена, охватив до 10 тыс. человек, сказал Селл.

Число работников Bosch в Германии превышает 120 тыс.

Представители Bosch сообщили в среду, что компания не может исключить дополнительных увольнений в будущем. В ноябре она объявила о намерении сократить 5,5 тыс. рабочих мест в ближайшие годы.