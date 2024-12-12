Чехия, Словакия и Австрия призывают Берлин отменить плату за транзит газа

Чехия, Словакия и Австрия призвали Берлин принять в декабре поправку к закону, которая отменит плату за транзит газа по немецкой территории. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, к которому получило доступ.

В мае, после критики со стороны Чехии и других стран, Германия пообещала с января отменить спорную пошлину.

Берлин подготовил соответствующую поправку, которая была одобрена в сентябре Бундестагом в первом чтении. Однако в начале ноября в Германии распалась правящая коалиция, что осложнило принятие поправки. Чехия, Словакия и Австрия предупредили в документе, что необходимость отмены платы тем более очевидна в свете того, что в конце года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину, который Киев не намерен продлевать.

Он также содержит призыв как можно скорее одобрить поправку, которая обеспечила бы отмену пошлины с 1 января 2025 г. Документ был отправлен странам-членам ЕС, министры энергетики которых обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе в понедельник, сообщает Reuters.

Германия ввела плату осенью 2022 г., чтобы покрывать расходы на хранение газа в резервуарах и обеспечивать безопасность поставок. Пошлина распространяется на компании и потребителей в Германии, а также импортеров в соседних странах, получающих газ по немецким газопроводам.