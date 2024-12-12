Профицит бюджета ФСЗН Беларуси в январе-ноябре 2024 года составил 3,4 млрд рублей

За январь-ноябрь 2024 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Беларуси с учетом остатков на начало года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами бюджета фонда) в сумме 3389,0 млн рублей.

Как сообщается на сайте ФСЗН Минтруда и соцзащиты, в том числе профицит по средствам государственного социального страхования составил 2959,6 млн рублей; профицит по средствам профессионального пенсионного страхования – 429,4 млн рублей.

Образовавшийся профицит по средствам государственного социального страхования позволяет самостоятельно обеспечивать своевременно и в полном объеме финансирование социальных обязательств (пенсий и пособий). В связи с этим субвенция из республиканского бюджета на финансирование расходов на выплату трудовых пенсий, пособий для обеспечения сбалансированности бюджета фонда не привлекалась.

Доходы бюджета фонда составили 27 684,8 млн рублей.

Общая сумма расходов бюджета фонда составила 25 504,9 млн рублей, из них 1 627,6 млн рублей – выплаты, финансирование которых должно осуществляться в соответствии с законодательством из республиканского бюджета.

Утверждается, что финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.