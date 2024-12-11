ЦБ Армении ужесточает правила для крипторынка, а бизнес опасается оттока инвесторов

Центральный банк Армении завершает разработку законопроекта о регулировании криптовалютного рынка по европейскому образцу MiCA, что позволит легализовать операции с цифровыми активами через банковскую систему страны. Об этом заявил председатель ЦБ Мартин Галстян на пресс-конференции 10 декабря.

"Мы выбрали европейскую модель регулирования, поскольку она наиболее полно соответствует международным стандартам, включая требования FATF по борьбе с отмыванием денег", - пояснил глава Центробанка, которого цитируют местные медиа.

Он отметил, что европейский закон MiCA был разработан на основе трехлетних исследований и отражает современные мировые тенденции.

Отвечая на опасения о возможном отпугивании инвесторов жестким регулированием, Галстян подчеркнул, что новые правила, напротив, создадут благоприятные условия для добросовестного бизнеса.

"Инвесторы получат возможность легально работать через армянские банки, а все возникающие вопросы будут иметь четкие правовые решения", - заявил глава ЦБ.

По словам Галстяна, законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве и после финального обсуждения будет направлен в парламент. Новый закон призван не только защитить финансовую систему от рисков, но и создать прозрачную правовую базу для развития криптовалютного рынка в Армении.

Центральный банк Армении ранее заявлял, что следит за развитием рынка виртуальных активов с 2018 года, когда впервые предупредил общественность о рисках операций с криптовалютами.

За последние годы регулятор выявил ряд существенных проблем в этой сфере: недостаточную защиту интересов инвесторов, высокую степень взаимосвязи различных криптосистем и риски отмывания денег из-за анонимности транзакций.

Следуя рекомендациям международных организаций (IOSCO, FSB, МВФ, BIS, FATF) о необходимости единого регулирования криптоактивов, ЦБ Армении начал разработку комплексной модели контроля этого рынка. В основу регулирования положен принцип "та же деятельность, тот же риск, то же регулирование", что должно создать равные условия для традиционных и криптовалютных финансовых сервисов.

Между тем армянское web3-сообщество ранее выступило с открытым письмом к правительству и Центробанку страны, выразив обеспокоенность тем, что текущая политика ЦБ делает Армению неблагоприятной страной для криптовалютных и блокчейн-технологий.

По неофициальным внутренним правилам ЦБ, армянские банки отказываются обслуживать стартапы и технологические компании, связанные с криптосферой, что создает существенные препятствия для развития отрасли.

Сообщество предлагает рассмотреть не только европейский опыт регулирования, но и более инновационные подходы ОАЭ, Сингапура, Гонконга и США, подчеркивая, что попытка регулировать криптовалюты по аналогии с традиционными финансовыми инструментами может привести к уходу легального бизнеса в другие юрисдикции.

В качестве альтернативы предлагается создать особый правовой статус для криптовалют и упростить процедуры для криптобирж, что могло бы привлечь в страну крупные международные компании и инвестиции.