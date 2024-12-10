Еврокомиссия выдала Эстонии разрешение на субсидирование морских ветропарков

Европейская комиссия одобрила программу Эстонии по поддержке морских ветряных электростанций стоимостью €2,6 млрд в виде предложения таким электростанциям гарантированной цены на производимое или электричество.

Разрешение Брюсселя дает зеленый свет на проведение аукционов с наименьшей ценой, до которых необходимо будет также внести ряд поправок в законодательство, сообщило Министерство климата Эстонии.

Связанная с морскими ветряными электростанциями программа направлена на поддержку перехода к климатически нейтральной экономике. В ее рамках будет поддерживаться строительство и эксплуатация таких электростанций в морской зоне Эстонии.

Разрешение позволяет Эстонии заключать с операторами электростанций договоры о гарантированной цене электроэнергии на 20 лет. Максимальный объем субсидии составляет два тераватт-часа электроэнергии в год.

В рамках этой схемы рыночная цена проданного морской ветряной электростанцией электричества будет сравниваться с ценой исполнения договора. Если рыночная цена окажется ниже зафиксированной в договоре цены, то государство будет выплачивать электростанции разницу, но не более 65 евро за мегаватт-час (6,5 цента за киловатт-час). Если же рыночная цена окажется выше цены в договоре, то разницу будет возвращать электростанция.

Договоры будут заключаться с участниками аукционов, которые запросят наименьшую гарантированную цену.

"Получение разрешения на предоставление государственной помощи - важная веха на пути Эстонии к чистой и доступной энергии. Это еще не влечет за собой решения объявить аукционы с наименьшей ценой, но является одной из важных предпосылок, без которой не было бы возможности принять такое решение", - сказала министр климата Йоко Алендер.

Планируется, что правительство отдаст министерству климата распоряжение провести такие аукционы в апреле 2025 года. Новые наземные ветряные электростанции должны будут начать производить электроэнергию не позднее 2029 года, а морские - не позднее конца 2033 года.