Китай ограничил поставки компонентов для дронов в ЕС и США

Китайские производители начали ограничивать или полностью прекращать поставки в Европу и США ключевых компонентов (двигателей, аккумуляторов и полетных контроллеров) для беспилотников. Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что в начале нового года Китай введет еще более широкие ограничения на экспорт деталей для дронов.

"Я слышу такие истории каждые два-три дня. Я уверен, что со временем это перерастет в новые ограничения", - сказал генеральный директор компании Auterion Лоренц Меер, которая разрабатывает программное обеспечение для дронов, в частности тех, которые используются в Украине.

Ограничения со стороны Китая - это часть более крупного торгового конфликта этой страны с США. Соединенные Штаты недавно ввели новые ограничения на продажу высокотехнологичных чипов из Китая, а Китай в ответ запретил продажу определенных товаров американским военным и добавил в санкционный список несколько десятков американских компаний.

Среди них - Shield AI Inc., которая производит автономные летательные аппараты, способные работать без GPS или пилотов. Компания активно работает в Украине, где дроны играют ключевую роль в войне.

Китайские ограничения могут существенно повлиять на производство дронов в Украине и других западных странах, заставляя искать новых поставщиков компонентов из таких стран, как Корея или Япония.

Западные страны пытаются строить и собирать дроны за пределами Китая, чтобы обеспечить безопасность цепей поставок. Тем не менее Китай остается центром производства дешевых запчастей, он контролирует около 80% коммерческого рынка дронов.