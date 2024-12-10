Последнее обновление: 10.12.2024 18:00

Эстония продала госоператора грузовых железнодорожных перевозок за €19 млн

Эстония завершила процесс приватизации государственного оператора грузовых железнодорожных перевозок - компании Operail за €19 млн эстонской компании AS Tiigi Keskus. Об этом говорится на сайте Operail.

"Таким образом, с сегодняшнего дня Эстонская Республика больше не занимается грузоперевозками по железной дороге, а также обслуживанием и ремонтом подвижного состава", - говорится в сообщении.

После начала войны в Украине объемы грузоперевозок по эстонским железным дорогам резко сократились.

Член совета AS Tiigi Keskus, нового владельца Operail, Рихард Томингас заявил, что компания планирует продолжить железнодорожный бизнес в Эстонии и по возможности расширить свою деятельность в будущем.

В собственности государства останется юридическое лицо без бизнес-деятельности вместе с дочерними предприятиями, которые также не ведут коммерческую деятельность. Поскольку бизнес Operail продан новому владельцу вместе с торговой маркой, государственная компания будет переименована в AS Raudtee Varad ("Железнодорожные активы").

В собственности госкомпании от Operail останутся полувагоны, принадлежащие российскому предприятию, которые являются замороженными активами. Их невозможно вернуть в Россию или выкупить у российской компании из-за санкций.

У госкомпании также останутся средства, предназначенные для покрытия расходов, связанных с замораживанием активов и судебными разбирательствами по этому вопросу.



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