На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 3,4 тысячи грузовиков. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи). За сутки его контрольные службы оформили 56% большегрузов, т.е. в среднем сопредельная сторона принимала 28 фур из 50 положенных в час.

За сутки меньше всего грузового транспорта пропустили на свою территорию сотрудники литовского погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 9% грузовиков от нормы.

«По состоянию на 10:00 около 560 грузовых авто ожидают въезда в Латвию перед пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина). За 24 часа сопредельная сторона оформила 26% грузовиков от нормы», - говорится в сообщении ГПК.

Около 70 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Его контрольные службы приняли на свою территорию всего 39% транспорта.