На границе Беларуси с ЕС очередь фур с понедельника выросла на 490 машин

С понедельника очередь фур в Евросоюз выросла на 490 авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Около 1300 большегрузов фиксируется перед литовскими пунктами пропуска. Меньше всего фур за неделю проследовало через погранпереход Мядининкай (Каменный Лог) — 10% от нормы. Сотрудники пункта пропуска Шальчининкай (Бенякони) пропустили в Литву 21% большегрузов.

Въезда в Латвию ожидают более 645 грузовиков. Контрольные службы латвийского погранперехода Патерниеки (Григоровщина) с понедельника приняли на свою территорию 33% авто.

Наиболее загруженный маршрут в ЕС проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) — очередь составляет 1790 фур. Польские контрольные службы за 4 дня пропустили из Беларуси 56% транспорта.

По состоянию на 12:00 перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется более 90 легковушек.