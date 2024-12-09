Китай впервые за 14 лет смягчает денежно-кредитную политику

Китай изменил свою позицию относительно денежно-кредитной политики впервые за 14 лет, что привело к росту цен на акции и облигации. Об этом пишет Financial Times.

В заявлении китайского правительства говорится, что в 2025 году партия "должна проводить более активную фискальную политику и умеренно мягкую денежно-кредитную политику".

Отмечается, что властям необходимо "энергично стимулировать потребление, повышать эффективность инвестиций и расширять внутренний спрос во всех направлениях".

Высшие должностные лица в понедельник также дали прямые обещания "стабилизировать рынки недвижимости и акций".

Заявление Политбюро Коммунистической партии, которую возглавляет Си Цзиньпин, прозвучало в то время, когда идет подготовка к ее ежегодному заседанию, где представят экономическую повестку дня следующего года.

Индекс потребительских цен в Китае вырос на 0,2% в годовом исчислении, что является пятимесячным минимумом и ниже опроса аналитиков Reuters, которые прогнозировали рост на 0,5%. В месячном исчислении цены упали на 0,6% с октября по ноябрь.

Оффшорный юань компенсировал потери, торгуясь на 0,1% сильнее на ставках на то, что экономика Китая восстановится благодаря денежно-кредитному и фискальному стимулированию. Доходность 10-летних государственных облигаций снизилась на два базовых пункта до 1,938%.

Акции подскочили, а государственные облигации Китая выросли после объявления результатов заседания Политбюро, при этом индекс Гонконга Hang Seng поднялся на 2,8% до самого высокого уровня за месяц.

Помимо растущего торгового напряжения, Китай борется с самой длинной полосой дефляции в этом столетии. Свежие данные показывают, что цены производителей в ноябре падали 26-й месяц подряд. Потребительские цены также росли самыми медленными темпами за пять месяцев, колеблясь около нуля.

Падение цен подорвало рост экономики на 4,8% в этом году, поглотив корпоративную прибыль и заставив компании сократить инвестиции и зарплаты.