Последнее обновление: 09.12.2024 14:21

ЕАБР объяснил сокращение золотовалютных резервов Беларуси удешевлением золота

Ключевым фактором уменьшения золотовалютных резервов Беларуси в ноябре 2024 года стало снижение стоимости золота вследствие сокращения цен на 3%. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на $139,1 млн за ноябрь и составили $8794,9 млн на 1 декабря. Ключевым фактором стало снижение стоимости золота ($150,5 млн) вследствие сокращения цен на 3% в ноябре», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что резервы в иностранной валюте выросли на $23,2 млн. С начала года золотовалютные резервы выросли на $667,4 млн, в том числе за счет золота – на $1012,6 млн.

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