Годовая инфляция в Китае в ноябре замедлилась до 0,2%

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре выросли на 0,2% в годовом выражении. Об говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Инфляция в стране фиксируется по итогам десятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня.

Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце увеличилась на 1%, непродовольственных товаров - не изменилась. Медицинские услуги подорожали на 1,1%, образовательные - на 1%.

В то же время цены на транспортные услуги упали на 3,6%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Индекс CPI в прошлом месяце снизился на 0,6% относительно октября. Падение стало самым значительным с марта. Эксперты ожидали уменьшения всего на 0,4%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в ноябре снизились на 2,5% в годовом выражении после падения на 2,9% месяцем ранее, по данным ГСУ. Дефляция отмечается по итогам 26-го месяца подряд.

Индекс PPI в минувшем месяце по сравнению с октябрем вырос на 0,1%. Это первое повышение показателя за полгода.

В январе-ноябре относительно аналогичного периода 2023 года цены производителей опустились на 2,1%.