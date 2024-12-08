Производитель электромобилей VinFast построит второй завод во Вьетнаме

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast объявил о плане строительства своего второго внутреннего производственного завода, который удвоит его производственные мощности. Об этом сообщает Reuters.

Производитель отмечает, что это необходимо для удовлетворения растущего спроса на его малые и средние модели.

На начальном этапе ожидается, что новый завод будет производить 300 тыс. электромобилей в год, что соответствует мощности существующего завода в Хайфоне. За первые девять месяцев 2024 года компания поставила менее 45 тыс. автомобилей по всему миру.

Новый завод в центральной провинции Хатынь будет производить преимущественно модели VF 3 и VF 5 как для внутренних продаж, так и для экспорта, а его работа начнется в июле следующего года, говорится в сообщении компании.

VinFast также объявила о планах строительства сборочных заводов в Индонезии и Индии и отложила запуск запланированного завода в Северной Каролине до 2028 года.

VinFast, дочерняя компания крупного вьетнамского конгломерата Vingroup, заявила в прошлом месяце, что ее чистый убыток в третьем квартале сократился до $550 млн, что, по ее словам, отражает снижение материальных затрат и увеличение производства.

За первые девять месяцев этого года автопроизводитель поставил 44 773 автомобиля, что составляет чуть более 55% от запланированных 80 тыс. единиц в год. Представители компании заявили, что они остаются уверенными в достижении поставленной цели.