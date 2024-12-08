Мексика сделает все возможное для сохранения торгового соглашения с Канадой и США

Мексика делает все возможное, чтобы защитить региональное торговое соглашение с США и Канадой на фоне предстоящего президентства Трампа. Об этом заявил заместитель министра экономики Мексики Луис Розендо Гутьеррес.

Мексика, Канада и США вступили в торговую борьбу после того, как избранный президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы для стран на севере и юге, если они не прекратят борьбу с наркотиками и мигрантами, прибывающими в США, передает Reuters.

Мексика работает над обоими вопросами, чтобы "сесть за стол" переговоров без препятствий, заявил Луис Розендо Гутьеррес в интервью изданию Inside U.S. Trade.

После угроз Трампа относительно тарифов Мексика начала наступление на контрабандные товары из Азии, поступающие в страну, и чиновники изъяли рекордное количество фентанила. Они также задержали тысячи мигрантов, пообещав не допустить их проникновения на север.

Трамп, а также некоторые лидеры американской промышленности обвинили Мексику в том, что она является "черным ходом" для китайских товаров и инвестиций, что Мексика отрицает.

Гутьеррес добавил, что мексиканские чиновники поддерживают связь с союзниками Трампа, хотя они не встречались с новыми должностными лицами администрации. Исключением является Джеймисон Грир, торговый представитель Трампа, с которым Гутьеррес встречался еще до его назначения.