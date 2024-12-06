В ЦБ РФ не видят, откуда в экономике могут появиться новые рабочие руки

Россия входит в 2025 год в состоянии "очень жесткой" ситуации на рынке труда, никаких признаков изменения ситуации Банк России не видит, откуда в экономике могут появиться новые люди, непонятно. Об этом заявил на Российском облигационном конгрессе советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"От месяца к месяцу мы получаем статистику, показывающую дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда. Наверное, в следующем году компаниям будет сложнее повышать зарплаты в силу их финансового состояния. Если в прошлом году мы имели резкий скачок прибыли по экономике, это, конечно, было мощным драйвером сохранения высокой экономической активности, и это стало важнейшим фактором повышения зарплат в течение года, то в этом году прибыли по экономике в целом, как минимум, ну не вырастут, а я думаю, что даже немного снизятся", - сказал Тремасов, которого цитирует Интерфакс.

Он уточнил, что корпоративные прибыли "все равно" находятся на уровнях, близких к историческим максимумам, но динамика в этом году "умеренно негативная".

"Скорее всего, при той жесткости на рынке труда, которую мы наблюдаем, еще раз подчеркну, признаков разворота тенденций пока не видно. И даже не очень понятно, откуда они возьмутся, откуда возьмутся в экономике новые люди", - добавил Тремасов.