Казахстан и Китай планируют протестировать рейс по перевозке литий-ионных батарей

Казахстан и Китай планируют запустить пробный рейс по перевозке литий-ионных батарей из КНР по коридору ТМТМ. К такой договоренности пришли главы транспортных ведомств двух стран Марат Карабаев и Лю Вэй в ходе переговоров в Пекине 5 декабря.

Как сообщает пресс-служба Минтранспорта Казахстана, на встрече стороны отметили значительный рост объема перевозок в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок, увеличение количества рейсов между странами, а также перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). В частности, объем перевозок между Казахстаном и Китаем в сфере железнодорожного транспорта за 10 месяцев 2024 года вырос на 13% и составил 26,6 млн тонн, в сфере автомобильного транспорта за III квартал объем перевозок увеличился на 60% до 1,9 млн тонн.

«В ходе переговоров достигнута договоренность о совместном развитии маршрута ТМТМ, а также совместной загрузке данного коридора с созданием постоянной рабочей группы по обеспечению бесперебойного прохождения грузов. В рамках указанных договоренностей в декабре текущего года планируется запустить пробный рейс по перевозке литий-ионных батарей из Китая по коридору ТМТМ», - говорится в сообщении.

На текущий момент объем перевозок из Китая по ТМТМ (в направлении КНР-Европа) превысил 27 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что в 25 раз больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, обсуждена возможность создания новых маршрутов и развития перевозки грузов посредством трансграничных рек между Казахстаном и Китаем.

Министрами также отмечен переход на электронный формат обмена бланками на международные автомобильные перевозки.