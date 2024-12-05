Последнее обновление: 05.12.2024 17:22

Airbus сократит 2 тыс. рабочих мест в оборонно-космическом подразделении к середине 2026 года

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus сократит более 2 тыс. рабочих мест в оборонно-космическом подразделении (Defence and Space). Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно информации, основная часть сокращений придется на Германию, Францию, Великобританию и Испанию.

В октябре Airbus объявила, что планирует изменение организационной структуры подразделения с учетом сохранения сложной деловой среды, особенно в космическом сегменте.

В четверг компания сообщила, что сокращения затронут 2,043 тыс. сотрудников, или около 5% штата подразделения. Более половины увольнений - 1,128 тыс. позиций - придется на долю космического сегмента.

Airbus планирует завершить их к середине 2026 года. Практически все запланированные сокращения коснутся функций поддержки управления.



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