Коммунистическая Куба снова погрузилась во тьму

Электросеть Кубы, управляемая коммунистической партией, вновь вышла из строя, оставив миллионы людей без электричества. Об этом сообщает Reuters.

Государственная энергетическая компания Кубы в среду проинформировала, что вечером вырабатывается лишь 533 мегаватта электроэнергии, тогда как потребность составляет 3000-3200 мегаватт.

Островное государство уже долгое время сталкивается с продолжительными и масштабными отключениями электричества.

Куба переживает самый серьезный экономический кризис с момента распада Советского Союза. Цены стремительно растут, не хватает продовольствия, медикаментов, топлива и местами даже питьевой воды.

На экономику страны также повлияла пандемия коронавируса, нанесшая сильный удар по туризму, от которого Куба до сих пор не оправилась.

Электричество на острове обеспечивают восемь устаревших тепловых электростанций, некоторые из которых безвозвратно вышли из строя, а другие находятся на ремонте. Кроме того, сеть подпитывают семь плавучих электростанций, арендованных у турецких компаний, а также множество генераторов.

Коммунистическое руководство Кубы возлагает большую часть вины за проблемы страны на американское эмбарго.